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حوادث

إصابة ٩ أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:29 ص
انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
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أسماء الجنبيهى

اصيب ٩ أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي، أمام معهد الخدمة الاجتماعية بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


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وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي امام معهد الخدمة الاجتماعية.


وأسفر الحادث عن إصابة ٩ أشخاص هم : "بلال محمد اسلام ٤٥سنة خميسه عبد الفتاح خميس ٥٤سنة، أحمد عبد الحليم الحوشى ٢٢سنة، رضا رزق محمد ٣٨ سنة، شاديه عبد المنعم خاطر ٥٠سنة، السيد محمد عبد الرحيم ٥٨ سنة، عبد الوهاب سعد عبد الوهاب ٣٧سنة، وليد الشامى عبد العزيز ٣٥سنة، شعبان عادل عبد الرحيم ٥٠سنة"، جميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم و تم نقل المصابين إلى مستشفى التعليمي بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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