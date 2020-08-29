بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها









تألقت أسما شريف منير في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون غريب وغير تقليدي اتسم بالألوان المتعددة ونسقت معه سترة قطنية مطبوعة مما منحها مظهرا جذابا.





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وانتعلت أسما شريف منير حذاء مسطح باللون الأبيض، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها القصير الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الوردية المتناسقة مع لون بشرتها.