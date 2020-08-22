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مرأة

بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:30 ص
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة اسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من احدث جلسة تصوير.

وتألقت أسما شريف منير فى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز مع سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما جاكيت صيفي ذا أكمام مشكوفة، وقد كشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها.

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وانتعلت اسما شريف منير حذاء صيفيا باللون الأبيض و ذا كعب عالي، فيما نسقت مكع إطلالتها قبعة مصنوعة من الخوص، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

من الناحية الجمالية، أعتمدت اسما شريف منير على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياحا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها.
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