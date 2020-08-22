بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة





وتألقت أسما شريف منير فى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز مع سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما جاكيت صيفي ذا أكمام مشكوفة، وقد كشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها.





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وانتعلت اسما شريف منير حذاء صيفيا باللون الأبيض و ذا كعب عالي، فيما نسقت مكع إطلالتها قبعة مصنوعة من الخوص، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





من الناحية الجمالية، أعتمدت اسما شريف منير على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياحا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها.