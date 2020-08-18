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فن

أسما شريف منير: كل يوم الصبح هتمنى ليكم فرحة والمفاجآت الحلوة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت أسما شريف منير، في الصورة بملابس كاجوال وعلقت قائلة : " كل يوم الصبح هتمنى ليكم فرحة او مفاجاة حلوه، ورزق محفوظ عند ربنا، ودعوة حلوه قبل الشمس متغيب و ندخل في يوم جديد ، صباح النور".

كانت حالة من الغضب والاستياء انتابت الفنان شريف منير، بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد نشره صورا لبناته الصغيرات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، الأمر الذي دفعه لحذف الصورة وجاءت تعليقات سلبية على الصورة دفعته لحذفها قبل أن يعاود التفكير وينشرها من جديد.



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