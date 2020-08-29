السويدى: العدالة تقتص للشهداء بعد نجاح العيون الساهرة فى القبض على الإرهابي محمود عزت

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ان العدالة المصرية ممثلة فى القضاء المصرى الشامخ، سوف تقتص لشهداء مصر الأبرار بعد نجاح العيون الساهرة ممثلة فى الاجهزة الأمنية، فى إلقاء القبض على القيادى الارهابى محمود عزت القائم باعمال المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية.

ووجه " السويدى " فى بيان له اصدره اليوم، التحية والقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الأمن الوطنى بصفة خاصة ، بعد نجاحها فى القبض على القيادى الإخوانى الارهابى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مؤكدا أن هذا النجاح اصاب جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى بصدمة كبيرة وبالهوس والجنون ، خاصة ان الارهابى محمود عزت كان يعد بمثابة كاتم اسرار جماعة الاخوان الارهابية داخليا وخارجيا ، وكان هو المدبر الرئيسى للعمليات الارهابية والاجرامية التى كانت تقوم بها العناصر الارهابية من جماعة الاخوان الارهابية.





وقال النائب طلعت السويدى ، ان الارهابى محمود عزت كان يحرك تنظيم جماعة الاخوان الارهابية بعد ان تولى مهام القائم بأعمال المرشد العام لهذه الجماعة المارقة مؤكدا انه بعد سقوط القيادى الارهابى محمود عزت فان نهاية جماعة الاخوان الارهابية اقتربت خاصة بعد الضربات الأمنية الناجحة التى قادتها الاجهزة الأمنية ضد قيادات وخلايا هذه الجماعة المارقة.





وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه القبض على محمود عزت ، وأكدت أنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية ، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.