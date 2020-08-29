أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت 29-8-2020

ننشر أسعار الأسماك اليوم السبت 29 أغسطس 2020 بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية وفقا لآخر تحديث البوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.
أسعار السمك بأنواعه
وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 14 إلى 16 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 12.5 إلى 13.5 جنيه .
وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 60 و 80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.
فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 75 جنيها.
ووصل سعر سمك موسى 80 جنيها للكيلو .
كما سجل المرجان2 نحو 32 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.
وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .
أسعار الجمبرى
وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 370 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد مابين 200 الى 250 جنيها.