أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت 29-8-2020

ننشر أسعار الأسماك اليوم السبت 29 أغسطس 2020 بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية وفقا لآخر تحديث البوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.





أسعار السمك بأنواعه





وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 14 إلى 16 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 12.5 إلى 13.5 جنيه .







