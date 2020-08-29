بالصور.. محافظ الغربية يشارك بدء إطلاق مهرجات "دراجتك صحتك" للشباب والرياضة

انطلق المارثون من أمام كوبري جيهان على الكورنيش وانتهى عند مديرية الشباب والرياضة بمدينة طنطا.





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وجاء ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حيث انطلقت اليوم فعاليات مهرجان دراجتك صحتك والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بحضور 150 شابا وفتاة من أبناء محافظة الغربية.





وفي كلمته عبر الدكتور طارق رحمي عن سعادته بالتواجد وسط هؤلاء الشباب الرائع والمهتم بنشر الرياضة في المجتمع خاصة ركوب الدرجات كوسيلة رياضية تساعد على الاحتفاظ باللياقة البدنية وفي نفس الوقت وسيلة مواصلات تخفف من الازدحام المروري، كما أكد المحافظ على ضرورة إقامة المزيد من الماراثونات والمهرجانات والسباقات الرياضية التي تساعد على خلق جيل واعي من الشباب بأهمية ممارسة الرياضة.





وفي نهاية الماراثون قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوزيع ميداليات على جميع المشاركين بالمارثون والتقاط الصور التذكارية.





كما حضر المارثون المحاسب أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة والمحاسب يسري الديب وكيل المديرية للشباب وعبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضه ولفيف من القيادات التنفيذية.