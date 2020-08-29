بتكلفة 219 مليون دولار.. زيادة إنتاج البنزين إلى 1.5 مليون طن سنويًا بمشروع شركة انربك

ضمن عدد من المشروعات القومية بعروس البحر المتوسط، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، وأزال الكيميائي عصام شاهين وغادة عبدالحميد الستار أمام الرئيس السيسى عن مشروع توسعات انربك.

يعتبر المشروع من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج تطوير صناعات التكرير الذي يتضمن عددًا من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز فضلًا عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة وبما يلائم المعايير العالمية.





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وتقدر استثمارات المشروع بنحو 219 مليون دولار، وتم تنفيذه في خلال عامين، ويسهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالي الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنويًا ليصل الإجمالي إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويًا توجه للسوق المحلى بالإضافة الى انتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.





كما يعتبر من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة والتي تسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من إمدادات الوقود فضلًا عن ترشيد فاتورة استيراده.





وقد تم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية بواسطة شركات مصرية رائدة في تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية حيث قامت شركة انبى بأعمال المقاول العام للمشروع وشركة بتروجت بأعمال التركيبات.





وقال الكيميائي محمد البنا، مدير عام بحوث التآكل بشركة انربك للبترول، في تصريحات لصدى البلد، إنني بصفتي أحد أبناء شركة إسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" أتقدم بخالص التهنئة للسادة العاملين بالشركة وخاصة قيادات الشركة المخلصة والتي لا تتواني في بذل الجهد لتحقيق ما هو أفضل لمصرنا الحبيبة، ومن دواعي الفخر قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح اعمال التشغيل التجريبي للمشروع.





وأضاف أن المشروع يتميز بالالتزام بضوابط وأنظمة الأمن والسلامة للحفاظ على العاملين والأصول الى جانب ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة.