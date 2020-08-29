احتجاجات طرابلس.. سقوط أول ضحية برصاص ميليشيات السراج

كشفت وسائل إعلامية، عن سقوط أول ضحية في مظاهرات طرابلس خلال الأيام الأخيرة، حيث خرج المتظاهرون مطالبين حكومة فايز السراح بتحسين أوضاعهم المعيشية.





وبحسب شبكة "سكاي نيووز" يعد الشاب الليبي أول ضحية برصاص الميليشيات التي كانت تقمع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في طرابلس.





ونقلت عن مصادر ليبية تأكيدها وفاة الشاب الذي لم يكشف عن اسمه في إحدى مستشفيات طرابلس، إثر إصابته برصاص أطلقته ميليشيات موالية للسراج على المتظاهرين.





وأوضحت أن الشاب الليبي كان من بين المجموعة التي منعتها الميليشيات المسلحة من الوصول إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.





وانشرت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في شوارع طرابلس خلال الأيام الماضية لقمع المتظاهرين ومنع خروج الاحتجاجات التي تعترض على سياسات حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج.