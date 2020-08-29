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فن

ليلى علوي تسخر من الموجة الثانية من كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
سخرت الفنانة ليلى علوى من فيروس كورونا بنشرها صورة لها من احد افلامها القديمة و ذالك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت ليلى علوى على الصورة قائلة: "لما تسمع ان العالم بيستعد للموجة التانية من كورونا ".


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من ناحية أخرى، اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أحدث أعمال ليلى علوي السينمائية، من الخروج إلى النور بعد أن واجه مصيرا مجهولا على مدار الفترة الماضية، وتوقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات إنتاجية، خاصة أن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.


ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض.
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