بلاغ يتهم الإخواني الهارب حمزة زوبع بالعمالة لجهات خارجية والتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 18772 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الإخوانى الهارب حمزة زوبع والمذيع بقناة مكملين الإخوانية الإرهابية والتى يمتلكها العميل الهارب أيمن نور، بالعمالة لجهات أجنبية خارجية معادية لمصر والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قيادات الدولة، كما اتهمه بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الوضع الداخلى فى مصر لإثارة الفوضى والاضطرابات وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد.





وأضاف محمود فى بلاغه، أن الهارب حمزة زوبع والذي يعد من القيادات المحرضة على العنف ضد مصر من الجماعة الإخوانية الإرهابية استغل برنامجه المشبوه للتحريض على الجيش والشرطة المصرية وبث فيديوهات مفبركة لإثارة الرأى العام تنفيذا للأوامر التى يتلقاها من جهات خارجية معادية لمصر ومن قيادات التنظيم الاخوانى الارهابى الدولى وأنه رغم صدور العديد من الأحكام ضده للتحريض ضد مصر ومطلوب القبض عليه ومدرج على قائمة النشرة الحمراء، إلا أنه لم يرتدع ولا يزال يرتكب جرائم وبصفة يومية ضد الدولة المصرية والمصريين.





وأشار إلى أن الهارب زوبع، يعقد اجتماعات تنظيمية بصفة دائمة للقيادات الارهابية الهاربة للخارج للتخطيط والتآمر لإسقاط الدولة المصرية ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية واثارة الفوضى والقلاقل فى الشارع المصري وترويع المصريين.





وتابع محمود أن زوبع خائن لوطنه وبلده لعمالته وتخابره مع اجهزة مخابراتية خارجية وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية لاستهداف مؤسسات الدولة المصرية ولذلك وجب عقابه.





وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار أمر ضبط وإحضار للهارب حمزة زوبع، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسم حمزة زوبع على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.