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مرأة

مغلوطة.. دراسة تكشف مساحة الأمان الحقيقية لتجنب عدوى كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
لتقليل خطر الإصابة بـ COVID-19 ، يوصي خبراء الصحة العامة بالابتعاد مسافة 6 أقدام عن الأشخاص خارج "الفقاعة" الخاصة بك ، لكن الخبراء يقولون إن هذا لا يكفي دائمًا.

ووفقا لموقع health يعود تاريخ قاعدة الـ 6 أقدام إلى أواخر القرن التاسع عشر ، عندما وجد عالم ألماني أن مسببات الأمراض كانت موجودة في قطرات كبيرة طردت من الأنف والفم.

ومع ذلك يمكن أن تؤثر الرياح والطقس على كيفية انتقال القطرات وإذا كانت الرطوبة منخفضة ، يمكن أن تتقلص القطرات الأكبر وتبقى في الهواء لفترة أطول.


وفي الأربعينيات من القرن الماضي ، مكنت التطورات في التصوير الفوتوغرافي الباحثين من التقاط صور لقطرات الزفير التي يتم رشها عندما يعطس الشخص أو يسعل أو يتحدث.

ووجدت دراسات أخرى حول ذلك الوقت أن الجسيمات الكبيرة سقطت بسرعة على الأرض بالقرب من الشخص الذي طردها ، مما عزز قاعدة 6 أقدام - على الرغم من قيود دقة هذه الدراسات المبكرة.

وتميل هذه الدراسات إلى تجميع قطرات الزفير في فئتين: كبيرة وصغيرة واعتقد العلماء أن القطرات الكبيرة ستسقط بسرعة على الأرض وستتبخر القطرات الصغيرة قبل أن تقطع مسافة بعيدة ، ما لم يدفعها تدفق هواء آخر.

وفي مراجعة منهجية حديثة  وجدت 8 من 10 دراسات تمت مراجعتها أن قطرات الزفير يمكن أن تنتقل لمسافة تزيد عن 6 أقدام من المصابين بالعدوى ، وفي بعض الحالات تصل إلى 26 قدمًا.

وتدعم الأبحاث حول فيروس كورونا المسبب لـ COVID-19 فكرة أن 6 أقدام قد لا تكون كافية دائمًا وفي إحدى الدراسات وجد الباحثون أن مسافة انتقال الفيروس قد تصل إلى 13 قدمًا في مكان آخر ، واكتشفوا ذلك في فتحات تهوية متعددة في غرفة المريض.

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