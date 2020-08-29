باحثون: هرمون الأستروجين يقلل من أعراض كورونا لدى النساء مقارنة بالرجال

كشف باحثون عن أن هرمون "الأستروجين" لدى السيدات قد يقلل من أعراض فيروس كورونا المستجد، مضيفين أن هذا قد يكون السبب وراء تعرض الرجال لمخاطر أكبر مقارنة بالنساء.









وهرمون "الأستروجين" هو هرمون هام للتطور الجنسي والإنجابي، ويشار إليه أيضا بكونه من الهرمونات الأنثوية الجنسية.









وبالنسبة للدراسة، التي نشرت في مجلة "Current Hypertension Reports"، أجرى فريق البحث مراجعة للبيا نات قبل السريرية المنشورة حول نشاط الهرمونات الخاصة بالجنس، وخاصة هرمون الأستروجين.









وقالت الدكتورة "ليان جروبان"، كبيرة الباحثين من مركز "ويك فورست بابتيست" الصحي في الولايات المتحدة: "نعلم أن فيروس كورونا يؤثر على القلب، ونعلم أن هرمون الأستروجين يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء، لذلك يبدو أن التفسير الأكثر ترجيحا هو الفروق الهرمونية بين الجنسين".









وأضافت جروبان: "نأمل أن تفسر مراجعتنا فيما يتعلق بدور هرمونات الأستروجين في التعبير والتنظيم (ACE2) الاختلافات بين الجنسين في عدوى فيروس كورونا والنتائج، وتكون بمثابة الدليل للعلاج الحالي وتطوير علاجات جديدة".









وقال الباحثون إن الأدبيات المنشورة أشارت إلى أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، المرتبط بأغشية الخلايا في القلب والشرايين والكلى والأمعاء هو المستقبل الخلوي لفيروس كورونا المسئول عن عدوى فيروس كورونا المستجد، ويساعد على إدخال الفيروس إلى خلايا تلك الأجهزة.









ووفقا لفريق البحث، أشارت المراجعة أيضا إلى أن هرمون الأستروجين يخفض مستوى (ACE2) في القلب، مما قد يعدل من شدة فيروس كورونا المستجد لدى النساء.









وعلى العكس من ذلك، قالت الدراسة إن المستويات المرتفعة من إنزيم (ACE2) في الأنسجة يمكن أن تفسر سبب تدهور الأعراض لدى الرجال مقارنة بالنساء، ومن المحتمل أن تكون أسباب ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد للذكور متعددة أضعافا، بما في ذلك الاختلافات في نمط الحياة (على سبيل المثال ارتفاع معدلات تدخين التبغ واستهلاك الكحول) والمناعة الفطرية.









كما أشار الباحثون إلى أن الأدلة المتراكمة على انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى حد ما لدى النساء يحتاج إلى المزيد من التحقيق.









في وقت سابق، كشفت العديد من الدراسات عن أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن الرجال لديهم تركيزات أعلى من (ACE2) في دمائهم مقارنة بالنساء، وهو جزيء يمكن فيروس كورونا المستجد من إصابة الخلايا السليمة لدى الرجال.