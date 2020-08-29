برنامج جديد لاكتشاف المواهب في مصر يوفر فرصة معايشة لـ 10 لاعبين في أندية أوروبية

أعلن مجموعة من المستثمرين في المجال الرياضي، تبني برنامج اكتشاف المواهب "you are the star" ، في جميع محافظات مصر، وذلك من أجل تقديم مواهب، ومضاعفة أعداد المحترفين المصريين بالخارج.
وقال وليد السعيد، رئيس شركة 3W للاستثمار الرياضي، إن البرنامج هدفه اختيار أفضل المواهب ومساعدتها علي الاحتراف بأكبر الأندية الأوروبية بشكل عام والإسبانية بشكل خاص.
وأضاف "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي، بحضور أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، راعي البرنامج، أنه تم وضع خطة بتواجد لاعبين في أوروبا من خلال فترات معايشة.
وأوضح وليد السعيد، أن مصر مليئة بالمواهب، لذلك هدفنا دعم هذه المواهب لتحقيق حلم المليون محترف، وتقديم مواهب جديدة تعود بالنفع علي منتخباتنا الوطنية.
ويستهدف البرنامج من خلال التعاون مع اتحاد الميني فوتبول وشركة حورس للتسويق، الوصول إلى جميع المواهب في جميع المحافظات، والسعي بكل جهد لتحقيق حلمهم.
وقرر القائمون علي البرنامج الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة المصرية، وخبراء دوليين، توفير فرصة معايشة ل10 لاعبين في أندية أوروبية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلي تذليل كل العقبات في الاحتراف.
ويضم المشروع ثلاث مراحل، الأولى هي تقييم جميع اللاعبين في المحافظات وفق معايير دولية تضعها لجنة خبراء أجانب، ثم الخضوع إلي اختبار أمام مسؤولي أندية أوروبية، وبعض نجوم كرة القدم المصرية، والأخيرة، هي انتقاء 4 فرق تتنافس عبر برنامج سيذاع تلفيزيونيًا، لاختيار أفضل اللاعبين من خلال تصويت الجمهور، وتقييم لجنة الخبراء الأجانب.
ستقدم شركة 3w الرعاية الكاملة للاعبين الأفضل في كل محافظات، وستقدم لهم كل وسائل الدعم النفسي، والفني، والبدني، والتعليمي، والتثقيفي، ليصبحوا قاعدة مهمة للكرة المصرية في المستقبل القريب.