برنامج جديد لاكتشاف المواهب في مصر يوفر فرصة معايشة لـ 10 لاعبين في أندية أوروبية

أعلن مجموعة من المستثمرين في المجال الرياضي، تبني برنامج اكتشاف المواهب "you are the star" ، في جميع محافظات مصر، وذلك من أجل تقديم مواهب، ومضاعفة أعداد المحترفين المصريين بالخارج .





وقال وليد السعيد، رئيس شركة 3W للاستثمار الرياضي، إن البرنامج هدفه اختيار أفضل المواهب ومساعدتها علي الاحتراف بأكبر الأندية الأوروبية بشكل عام والإسبانية بشكل خاص.





وأضاف "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي، بحضور أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، راعي البرنامج، أنه تم وضع خطة بتواجد لاعبين في أوروبا من خلال فترات معايشة.





وأوضح وليد السعيد، أن مصر مليئة بالمواهب، لذلك هدفنا دعم هذه المواهب لتحقيق حلم المليون محترف، وتقديم مواهب جديدة تعود بالنفع علي منتخباتنا الوطنية.





ويستهدف البرنامج من خلال التعاون مع اتحاد الميني فوتبول وشركة حورس للتسويق، الوصول إلى جميع المواهب في جميع المحافظات، والسعي بكل جهد لتحقيق حلمهم.





وقرر القائمون علي البرنامج الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة المصرية، وخبراء دوليين، توفير فرصة معايشة ل10 لاعبين في أندية أوروبية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلي تذليل كل العقبات في الاحتراف.





ويضم المشروع ثلاث مراحل، الأولى هي تقييم جميع اللاعبين في المحافظات وفق معايير دولية تضعها لجنة خبراء أجانب، ثم الخضوع إلي اختبار أمام مسؤولي أندية أوروبية، وبعض نجوم كرة القدم المصرية، والأخيرة، هي انتقاء 4 فرق تتنافس عبر برنامج سيذاع تلفيزيونيًا، لاختيار أفضل اللاعبين من خلال تصويت الجمهور، وتقييم لجنة الخبراء الأجانب.





ستقدم شركة 3w الرعاية الكاملة للاعبين الأفضل في كل محافظات، وستقدم لهم كل وسائل الدعم النفسي، والفني، والبدني، والتعليمي، والتثقيفي، ليصبحوا قاعدة مهمة للكرة المصرية في المستقبل القريب.