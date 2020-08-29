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فن

المطرب الأردني تاتو توان يعلن مشاركته في حملة وسيم صليبي وريما فقيه لدعم اللبنانيين

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:08 م
تاتو توان
تاتو توان
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سعيد فراج
في لفتة طيبة ودعمًا للإنسانية، انتهى مطرب الراب الأردني تاتو توان –Tattoowon من تصوير كليب جديد يحمل عنوان "جروح بيروت"، من إخراج المخرج القدير محمد رفاعي، ومن المقرر عرض الكليب عبر إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة 30 أغسطس الجاري. 

ومن جهته أعرب تاتو توان عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع عدد من نجوم لبنان من أجل الغناء للإنسانية ولأهل بيروت ولبنان، مؤكدًا ان ما حدث في مرفأ بيروت يعد جريمة بشعة لابد من محاسبة من تسبب فيها. 

وأكد أن الكليب ستعود أرباحه إلى حملة Global Aid For Lebanon التي أطلقها وسيم صليبي وريما فقيه لمساعدة ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، بمشاركة مجموعة من نجوم العالم الذين ساهموا في الحملة من خلال التبرّعات من بينهم The Weeknd وFrench Montana ومساري وDJ Snake وBelly وAli Gatie، ونانسي عجرم وإليسّا ومايا دياب وراغب علامة وغيرهم الذين نشروا تفاصيل الحملة عبر صفحاتهم رافعين الصوت، وقد تخطّى مبلغ التبرّعات الـ1.2 مليون دولار أميركيّ ولا يزال باب التبرّعات مفتوحًا.

 يذكر أن مطرب الراب الأردني تاتو توان طرح أكتوبر الماضي ألبوم غنائي جديد بعنوان The Plan Dj FatSam Ft TattooTwon، تضمن 24 أغنية راب، ومن أشهر أغانيه في مجال الراب بمشاركة نجوم الغناء كانت مع Mr kordy, sfnx , wegz , vliweezy , pharohgamo.
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