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اقتصاد

الذهب يرتفع 6 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:37 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
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محمد يحيي
ارتفعت اسعار الذهب في مصر في الجرام الواحد بمتوسط 6 جنيهات في ختام تعاملات اليوم بمحلات الصاغة مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 864 جنيها كأعلي سعر له اليوم مقابل858 جنيها  أمس بفارق 6 جنيهات.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 987 جنيها مقابل980 جنيها أمس بفارق 7 جنيهات

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 741 جنيها مقابل735 جنيها  أمس بفارق 6 جنيهات

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 576 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب 6912 جنيها و أوقية الذهب نحو 30.709 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 987.43 ألف جنيه.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فهي تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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