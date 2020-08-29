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مرأة

1x3 ماسك مذهل يزيل الجلد الميت والشيخوخة والأتربة

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:24 م
ماسك مذهل يزيل الجلد
ماسك مذهل يزيل الجلد الميت والشيخوخة والأتربة
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات من الشيخوخة المبكرة نتيجة للتعرض لضغوط الحياة الكثيرة التى تؤثر على البشرة بالسلب وانتشار التلوث وسوء التغذية وكل سبب يمكن التخلص منه بمجموعة من الحيل والارشادات.
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وفيما يتعلق بالتلوث فنقدم لكم طريقة عمل ماسك ينظف البشرة ويقشر طبقات الجلد الميتة ويزيل علامات الشيخوخة ، وذلك وفقا لما أورده موقع "بولد سكاى " .
مكونات ماسك الشيخوخة:
ملعقتين كبيرتين جلسرين 
ملعقة كبيرة جيلاتين 
ملعقة كبيرة عسل
طريقة عمل ماسك الشيخوخة:
اخلطي ملعقتين كبيرتين من الجلسرين مع ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين وملعقة كبيرة من العسل.
سخني جميع المكونات مع 3 ملاعق كبيرة من الماء على نار هادئة.
دعى جميع المكونات تذوب ، واستمرى في التقليب لتجنب الحرق.
أطفئي النار واتركي المزيج يبرد عندما يكون دافئًا قليلًا ، ضعيه على وجهك. 
اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم قشر أو اشطف قناع الجيلاتين العشبي بالماء البارد. 
اتبعي ذلك باستخدام مرطب مغذي.

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