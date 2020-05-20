حيلة رخيصة .. تخلصي من بقع الشيخوخة على اليدين بهذه الطريقة

مع التقدم في العمر، تبدأ بعض البقع البنية في الظهور على اليدين خاصة عند النساء، وهي مشكلة تؤرق البعض ويحاولن إيجاد حلها باستخدام بعض الكريمات والأدوية، وتسمى هذه النقاط بـ بقع الشيخوخة، وقد تظهر في أماكن مختلفة من الجسم لكن أشهرها في الوجه واليدين.





نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بحيلة طبيعية رخيصة تساعد في القضاء على البقع البنية على اليدين ، وهي باستخدام شرائح البصل، اليكي الطريقة ..





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المكونات

نصف ثمرة بصل

ملعقة خل التفاح





الطريقة :

قومي بفرم نصف ثمرة من البصل واعصريها جيدًا حتى تحصلي على ماء البصل

ضيفي له ملعقة من خل التفاح الذي يعمل على ازالة الجلد الميت

امسحي مكان البقع الداكنة بخليط البصل وخل التفاح بشكل يومي حتى تلاحظين اختفاء البقع البنية .