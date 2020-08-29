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شاهد.. آلاف المسلمين يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء رغم خطر كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو يرصد آلاف المسلمين، وهم يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء؛ رغم خطر كورونا.

ويشارك الآلاف من المسلمين الشيعة مسيرة نحو العتبات المقدسة للإمام الحسين والإمام عباس في كربلاء بالعراق  لإحياء ذكرى عاشوراء وذلك بغض النظر عن ظروف استثنائية متعلقة بجائحة كورونا.

وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن عاشوراء هو اليوم العاشر من الـ محـرم، وصيـامـه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر رسول الله ﷺ بصـوم عاشـوراء: يوم العـاشـر " رواه البخاري، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سئل النبيﷺ عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفـر السنـة التي قـبلـه) رواه مسلم، كـمـا يـسـتحـب صـيـام يـوم تـاسـوعـاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ اليومَ التاسعَ". 

وأضاف مجمع البحوث عبر الفيسبوك: لما كان صوم عاشوراء مستحبا يثاب فاعله ولايعاقب تاركه فمن شرع في صيام عاشوراء ثم أفطـر عامـدًا فلا شئ عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي ﷺ الصائم المتطوع أمير نفسـه. 
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