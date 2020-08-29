دخول كلية الهندسة بـ 60%.. تعرف على التخصصات المتاحة ونظام الدراسة بالجامعة العمالية

تعتبر الجامعة العمالية واحده من الجامعات في مجال التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية وهى البديل لطلاب الثانوية العامة و طلاب الثانوية الفنية (الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية ) الذين لم يحصلوا على مجموع كبير، فتقبل الجامعة من مجموع 60% ، ومن يحلمون بدخول كليات قمة حكومية، لذا فهى تعتبر وسيطا لدخول هذه الكليات.





واليك التخصصات المتاحة في الجامعة وهى ثلاثة تخصصات .





- شعبة العلاقات الصناعية





من خلالها يمكن الالتحاق بكلية التجارة او التربية بشكل مباشر بشرط الحصول على تقدير جيد جدآ فى سنه تانية، ولكن إن لم تتمكن من الحصول على هذا التقدير وحصلت على تقدير "جيد" فقط؛ يتم دخولك كلية التجارة فقط من خلال عمل معادلة المعاهد الفنية.





- شعبة التنمية والتكنولوجية





ومن خلال هذا القسم يستطيع الطالب دخول كلية الهندسة بشرط حصول الطالب على امتياز اى مجموع يفوق ال90%، وفي سنة تانية في الجامعة، تستطيع التحويل الى كلية الهندسة بشكل مباشر ، واذا لم تستطع الحصول على هذه الدرجة وحصلت على مجموع اقل من 90% الى 80%؛ يمكنك التحويل الى كلية التعليم الصناعى.. وإذا حصلت على مجموع اقل من 80%؛ يتم عمل معادلة لكلية هندسة ، والتى تتم في جامعة القاهرة ، واذا نجحت بها؛ تدخل كلية الهندسة على الفور .





- شعبة الفندقة





تحتوي هذه الشعبة على 3 أقسام داخلية ، وهي (مضيفون ومضيفات ، مطبخ ، إشراف داخلي )، ومدة الدراسة في شعبة الفندقة ، سنتان ، ومن ينجح خلالهما؛ يمنح درجة دبلوم الفندقة.









نظام الدراسة في الجامعة العمالية





الدراسة في الجامعة العمالية تتم على مرحلتين هما:





- سنتان دراسيتان ويحصل الطالب الذي يستطيع أن ينجح فيهما على درجة الدبلوم فوق المتوسط تخصص تنمية تكنولوجيا ميكانيكا، أو كهرباء لشعبة التنمية التكنولوجية أو دبلوم فوق المتوسط تخصص علاقات صناعية.





- أربع سنوات ويحصل فيها الطالب على درجة بكالوريوس أخصائي رقابة الجودة (من شعبة التنمية التكنولوجية)، أو بكالوريوس إدارة الأعمال (من شعبة العلاقات الصناعية)، هذه الدرجة معتمدة من وزارة التعليم العالي.

ينقسم العام الدراسي في الجامعة العمالية إلى نظام الترم ويكون ذلك من خلال أن يقوم الطالب بامتحانين منفصلين يضاف لهما درجة ناتجة عن النشاط الدراسي، ويقصد بالنشاط الدراسي هنا نشاط الطالب خلال العام الدراسي من معدل الحضور والأبحاث التي يقوم بتقديمها وهذا النشاط يسمى أعمال السنة ويضاف عليها درجة واحدة للطالب.





الجامعة مشتركة بها طلاب وطالبات وتتبع الجامعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.





الجامعة ليست مجانية بل الدراسة بمصروفات وتتراوح مصروفتها بين الفين جنيه الى اربعة آلاف جنيه تختلف من كل عام واخر وبين كل قسم واخر.





الطالب بعد السنة الثانية له الحق في الالتحاق بكلية الهندسة بتقدير امتياز وذلك حسب التنسيق وبعض الكليات المختلفة مثل كلية التربية النوعية.





لا تمنح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس في أي تخصص للطلاب المستجدين وذلك لحين الانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة.





مجالات العمل المتاحة





تتوافر الكثير من مجالات العمل لخريجي الجامعة العمالية على حسب شعبة كل طالب ومنها ما يلي:





العمل كمحاسبين أو في مجال إدارة الأعمال في الشركات والهيئات المختلفة وهذا العمل لخريجي شعبة العلاقات الصناعية.





العمل كمراقب جودة في الشركات والمصانع المختلفة وهذا العمل متاح لخريجي شعبة التنمية التكنولوجية.





العمل في الفنادق والقرى السياحية وهذا العمل لشعبة الفندقة كما يمكن لخريجي هذه الشعبة استكمال البكالوريوس بالكليات والمعاهد العليا للسياحة والفنادق.









الأوراق المطلوبة عند التقديم في الجامعة العمالية:





1/ شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أصل أو بيان درجات.

2/ شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.

3/ 6 صور شخصية.

4/ بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وصورة منها.

4/ نموذج 2 جند للطلبة من مكتب البريد ويكون ذلك للطلبة الذكور الذين يقل عمرهم عن 19 سنة.

5/ البطاقة العسكرية من قسم الشرطة وهذا الطلب أيضًا للطلبة الذكور ممن يتجاوز سنهم 19 سنة.









وتتواجد الجامعة العمالية





في عدة فروع في بعض المحافظات، هى: فرع القاهرة (مدينة نصر، الدراسة)، الاسكندرية، كفر الشيخ، طنطا، المنصورة، راس البر، الزقازيق، الاسماعيلية، بني سويف، أسيوط، وأسوان.



