وجاهة اجتماعية .. أساتذة الجامعات يوضحون أسباب لجوء بعض المصريين لتعليم أبنائهم في الخارج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إ نه يلاحظ أن عددا كبيرا من الأسر أصبحوا يفضلون إيفاد أبنائهم لاستكمال تعليمهم خارج مصر في دول العالم كلها.

اِقرأ أيضًا | تنسيق 2020.. تعرف موعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الثانية

وأوضح الرئيس، خلال كلمته اليوم، السبت، في افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، أن المشكلة أن بعض هذه الجامعات الخارجية شهادتها محترمة جدا، ولكن هناك جامعات أخرى شهاداتها فيها مشكلة.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تسعى لأن يتعلم أبناؤها على أرضها، ويحصلون على مستوى عالٍ من التعليم من دون أن يحتاج للسفر لدول أخرى.

اقرأ ايضا | هل تم استبعاد جامعة الملك سلمان من تنسيق الجامعات.. الحكومة ترد



ولفت الرئيس إلى أنه آن الأوان لجميع المعنيين بالتعليم أن أهمية ربط التعليم بسوق العمل، مؤكدا أن جامعاتنا تخرج مئات الآلاف كل عام ولكن ليسوا جميعهم مؤهلين بسوق العمل، ولهذا حرصنا على إضافة علوم جديدة تربط الطالب بسوق العمل في مصر.



اقرأ ايضا| لطلاب تنسيق 2020 .. الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة

وفي هذا الإطار.. استطلع موقع صدى البلد اراء عدد من اساتذة الجامعات ، حول الاسباب التي تدفع بعض الطلاب المصريين لاستكمال تعليمهم في دول اخرى خارج مصر.





حيث قال الدكتور جمال صيام عميد كلية الزراعة السابق بجامعة القاهرة ، ان الطلاب الذين يفضلون استكمال دراستهم خارج مصر غالبا ما يكونوا من طبقة اجتماعية مقدرة تتعامل مع فكرة التعليم في الخارج على انه فقط وجاهة اجتماعية .





اقرأ ايضا|

وأوضح صيام في تصريحاته لـ صدى البلد ، أن طريقة تفكير هذه الفئة المقتدرة لا تعني أن مستوى الدراسة والتعليم في مصر سيئ ، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن مصر ترسل بعثات إلى الخارج لتعلم مهارات معينة لتعود هذه البعثات إلى مصر من جديد لتنفيذ ما تعلمته لإفادة بلدها.





ومن جانبه .. أكد الدكتور احمد عطية عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة ، أنه يرى أن الفئة الطلابية التي تلجأ لإستكمال التعليم في خارج مصر ، غالبا ما يكونوا من الطلاب الحاصلين على مجاميع ضعيفة في الثانوية العامة لا تؤهلهم للإلتحاق بكليات القمة في مصر ، مشيرًا إلى أنه لذلك يلجأ هؤلاء الطلاب للسفر للخارج ليتعلموا "بمحموعهم الصغير".





وأشار عطية في تصريحه لصدى البلد ، إلى أن حل هذه الظاهرة وضمان بقاء هذه الفئة الطلابية في التعليم المصري هو ان يقوم المجلس الاعلى للجامعات بتطبيق معادلة تجعلهم قادرين على الالتحاق بالكليات التى يرغبون فيها بعيدا عن المجموع.





اقرأ ايضا |

مؤشرات تكشف وجود أماكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2020 بكليات القمة





وعلى جانب آخر ، أوضح الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق السابق ، أن نسبة الطلاب المصريين الذين يلجأون لاستكمال دراستهم في الخارج قليلة جدا اذا ما تمت مقارنتها بعدد الطلاب الذين يستكملون مسارهم التعليمي داخل مصر.





وأشار عبد الباري إلى أن من يفضل الدراسة في الخارج هو فقط من يهتم باسم الجامعة المكتوب في شهادته بغض النظر عن مضمون التعليم الذي يحصل عليه ، ففي نظرهم التعليم في الخارج أفضل خاصة فى الكليات الطبية ولكن فى الحقيقة العكس صحيح.





وكان قد كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات له امام رئيس الجمهورية اليوم على هامش افتتاح مشروعات قومية بالاسكندرية ، عن العديد من الارقام والاحصائيات الهامة التي تكشف وضع التعليم العالي في مصر حاليا.





حيث قال وزير التعليم العالي ، أن إجمالي عدد الجامعات الحكومية في مصر 27 جامعة حكومية ، و 32 جامعة خاصة ، و8 جامعات أهلية.

وأوضح أنه خلال العامين القادمين ، ستصل الاعداد الى 28 جامعة حكومية ، و35 جامعة خاصة ، و18 جامعة اهلية ، بالاضافة للجامعات التكنولوجية والجامعات الدولية بالعاصمة الادارية الجديدة.





وأضاف وزير التعليم العالي ، أن حجم المشروعات القومية في وزارة التعليم العالي الان يصل لـ 45 مشروعا ، مشيرًا إلى أنه يتم التوسع في الجامعات الاهلية والحكومية حتى تكون كل محافظات مصر مغطاه بالتعليم الجامعي المجاني.





ولفت وزير التعليم العالي ، إلى أن مصر بها حاليا 4 أفرع للجامعات الدولية في مصر وهناك 3 أفرع جديدة سيتم تفعيلها قريبا.





وأعلن وزير التعليم العالي ، أن حجم الاستثمار في مجال التعليم في مصر وصل لـ 90 مليار جنيه وذلك لأول مرة على مدار اكثر من 100 سنة ، سواء بإستثمارات مباشرة او غير مباشرة.





وأوضح انه تم فتح شريان جديد للتعليم وهو الجامعات التكنولوجية حيث تم تشغيل 3 جامعات تكنولوجية العام الماضي ، ونستعد لفتح 6 جامعات تكنولوجية جديدة قريبا.



