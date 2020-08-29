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رياضة

مدرب بيراميدز: مباراة أسوان كانت صعبة وكل الفرق تلعب للفوز

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:47 م
الكرواتي أنتي تشاتشيتش
الكرواتي أنتي تشاتشيتش
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محمد رشاد
أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز، أن مواجهة اسوان كانت صعبة، وكل المباريات صعبة للغاية، في الدوري الممتاز وكل الفرق تلعب من أجل الفوز وهو ما بجعل جميع اللقاءات صعبة.

وقال تشاتشيتش، " حضرت لستاد الشرطة للعب كرة القدم، بذلنا كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز وهو ما تحقق في النهاية وبمجهود كبير للاعبين ويجب شكرهم على هذا الجهد الكبير والإصرار على الفوز رغم التأخر في النتيجة والعودة من بعيد لتحقيق فوز هام".

واضاف المدير الفني:" استحوذنا على معظم فترات والمباراة، وفريق أسوان لم يصل لمنطقة الجزاء ومرمى أحمد الشناوي كثيرًا، واستحقينا الفوز عن جدارة، وكان بمقدور الفريق تحقيق فوز أكبر لولا سوء الحظ في تسجيل الفرص".

وقال: "سأبدأ التفكير في مباراة الزمالك بداية من غدا، ونحاول أن نستخدم كل اللاعبين الجاهزين، مشيرا إلى أنه ما زال لدينا أربعة تدريبات قبل مواجهة الزمالك، وسنختار أفضل العناصر التي تستطيع الفوز على الزمالك واستمرار الانتصارات".
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