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أخبار البلد

خبير عن فشل مفاوضات سد النهضة: إثيوبيا تتعامل بطريقة "الثعلب فات.. وفى ديله سبع لفات"

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:57 م
هانى رسلان مستشار
هانى رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيج
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أمل مجدى
علق الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على البيان الاثيوبى عن فشل الجولة الثانية من مفاوضات الاتحاد الأفريقى حول سد النهضة.

وقال رسلان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: بعد الديباجة انتهى البيان إلى فقرة ختامية بدأها بطريقة كاذبة جاء فيها "في الطريق إلى الأمام اتفق الوزراء على إرسال رسالة خطاب عن الرؤى الخاصة بهم إلى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ناليدي باندور وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا."

وأضاف: باستخدام عبارة "فى الطريق الى الامام" فى المفتتح حاول البيان إعطاء انطباع زائف بأن هناك تقدما وبأنه سوف يستمر ، فى حين أن الموقف الاثيوبى فى هذه الجولة نسف بشكل تام كل ما جرى النقاش أو التفاهم حوله فى وقت سابق.

واختتم البيان بأنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع مرة أخرى في 14 سبتمبر 2020 بشرط تأكيد السودان للموعد وهذا يعنى أن إثيوبيا حريصه على الظهور بصورة الطرف الحريص على التفاوض ولكن على طريقة "الثعلب فات فات.. وفى ديله سبع لفات" واللى مش عاجبه ينسحب.
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