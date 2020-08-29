5.1 مليون وحدة سكنية حتى الآن.. قصة نجاح الحكومة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

حقق قطاع الغاز الطبيعي طفرة كبيرة علي مدار السنوات الـ6السابقة، فمع توجه القيادة السياسية بتوسيع دائرة استفادة المواطنين من خدمات الاسكان الاجتماعي وتوفير سبل السكن الكريم لهم، بما في ذلك ترفيق الوحدات السكنية وامدادها بالغاز الطبيعي.









ذكر التقرير أنه تكليفات القيادة السياسية كانت واضحة من خلال استفادة المواطنين بالمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.، والتحويل إلى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل بدلًا من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز .





وبلغ عدد الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الستة الماضية حوالى 91 مليون أسطوانة ، مما أدى إلى توفير مبلغ حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز وتوصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وحوالى 328 مصنع .







واطلقت الوزارة مبادرة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل خلال يوليو 2018، من خلال التيسير علي المواطنين لتحمل تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .





