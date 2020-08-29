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اقتصاد

5.1 مليون وحدة سكنية حتى الآن.. قصة نجاح الحكومة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:18 م
توصيل الغاز للمنازل
توصيل الغاز للمنازل
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مايكل عياد

حقق قطاع الغاز الطبيعي طفرة كبيرة علي مدار السنوات الـ6السابقة، فمع توجه القيادة السياسية بتوسيع دائرة استفادة المواطنين من خدمات الاسكان الاجتماعي وتوفير سبل السكن الكريم لهم، بما في ذلك ترفيق الوحدات السكنية وامدادها بالغاز الطبيعي.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم توصيل الغاز إلى حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية  علي مستوي المحافظات لتصل جملة المنازل المستفيدة من الغاز الطبيعي بواقع 11.3 مليون وحدة سكنية.

ذكر التقرير أنه تكليفات القيادة السياسية كانت واضحة من خلال استفادة المواطنين  بالمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.، والتحويل إلى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل بدلًا من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز .

وبلغ عدد الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الستة الماضية حوالى 91 مليون أسطوانة ، مما أدى إلى توفير مبلغ حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز  وتوصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وحوالى 328 مصنع  . 

واطلقت الوزارة مبادرة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل خلال يوليو 2018، من خلال التيسير علي المواطنين لتحمل تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة  بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .

ونجح قطاع البترو في تحويل حوالى 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2020 إلى حوالى 322 ألف سيارة من خلال 76 مركز لتحويل السيارات وتموينها من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية .  
 


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