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وزير التعليم العالي للطالب إبراهيم عبد الناصر: هاتلي فريسكا وتعالى المكتب|شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:17 م
دكتور الفريسكا
دكتور الفريسكا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الشاب ابراهيم عبد الناصر الشهير بـ"طالب الفريسكا"، يشعر بالمسئولية تجاه والده، مرددا: «كنت فخور بيه وهو بيقول أنا مبسوط عشان أسعدت أبويا». 

وأضاف، خلال برنانمج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «إبراهيم قالي أنا طول عمري عايز أدخل كلية طب جامعة الاسكندرية، وده بعد أن عرضت عليه منحه في اي جامعة، أيًّا كانت مصروفاتها»؛ قائلا: « أنا كمان عامل مفاجأة لإبراهيم لما يجيلي المكتب، بس أنا طلبت منه يجيب لي فريسكا وهو جاي».


وأشار الوزير، إلى أن إبراهيم قال له : «هجيبلك الصندوق كله.. وأنا متأكد إن إبراهيم هيبقي دكتور شاطر».


وتحدث الوزير، عن الكرامة وعزة النفس التي يتمتع بها إبراهيم، وكيف يتحدث عن مهنة والده بمنتهي الفخر، ومساعدته له في المعيشة والحياة.


وأكد الوزير، أنه يجب تسليط الضوء على النماذج المشرفة، مثل إبراهيم، قائلا: «مصر فيها ملايين إبراهيم.. وتحية لإبراهيم ووالده ووالدته».

ومن جهته، قال ابراهيم عبد الناصر: «في مليون ابراهيم ياريت نهتم بيهم».
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