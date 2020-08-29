وزير التعليم العالي للطالب إبراهيم عبد الناصر: هاتلي فريسكا وتعالى المكتب|شاهد

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الشاب ابراهيم عبد الناصر الشهير بـ"طالب الفريسكا"، يشعر بالمسئولية تجاه والده ، مرددا: «كنت فخور بيه وهو بيقول أنا مبسوط عشان أسعدت أبويا».





وأضاف ، خلال برنانمج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «إبراهيم قالي أنا طول عمري عايز أدخل كلية طب جامعة الاسكندرية ، وده بعد أن عرضت عليه منحه في اي جامعة ، أيًّا كانت مصروفاتها»؛ قائلا: « أنا كمان عامل مفاجأة لإبراهيم لما يجيلي المكتب ، بس أنا طلبت منه يجيب لي فريسكا وهو جاي».









وأشار الوزير، إلى أن إبراهيم قال له : «هجيبلك الصندوق كله.. وأنا متأكد إن إبراهيم هيبقي دكتور شاطر».









وتحدث الوزير، عن الكرامة وعزة النفس التي يتمتع بها إبراهيم ، وكيف يتحدث عن مهنة والده بمنتهي الفخر ، ومساعدته له في المعيشة والحياة.









وأكد الوزير، أنه يجب تسليط الضوء على النماذج المشرفة ، مثل إبراهيم، قائلا: «مصر فيها ملايين إبراهيم.. وتحية لإبراهيم ووالده ووالدته».





ومن جهته، قال ابراهيم عبد الناصر: «في مليون ابراهيم ياريت نهتم بيهم».