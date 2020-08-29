توتي.. أهالي جزيرة سودانية يشكلون سلسلة بشرية لمواجهة فيضان النيل.. صور

حاول أهالي جزيرة توتي عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق بالعاصمة السودانية الخرطوم منع تدفق مياه النيل الأزرق إلى الجزيرة بالاصطفاف دروعا بشرية لتدعيم وتثبيت التروس الترابية.









وبحسب قناة "روسيا اليوم"، جددت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسيب النيل خلال اليومين القادمين لتسجل أرقاما غير مسبوقة.





وأشارت إلى أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان أشارت إلى أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في 26 و27 و28 أغسطس سوف تؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الأثيوبية ليوم غد الأحد، ليكون وارد النيل الأزرق في حدود 967 مليون متر مكعب.





كما ستؤدي الأمطار في حوض العطبراوي إلى ارتفاع في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.





أمر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضررين من الفيضانات، متعهدا بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.





وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن ذلك القرار جاء لدى تفقد البرهان متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلة القبة بمحلية جبل أولياء، حيث كان يرافقه رئيس هيئة الأركان وقادة المنطقة العسكرية المركزية وسلاح المهندسين ومدير شركة زادنا العالمية.





وشملت الجولة بحسب الوكالة مناطق "التريعة ، محطة 9 ، ومربع 10، ومربع 6، وسوق غرب ابدومة"





وأوضحت أن فيضانات النيل قد اجتاحت، هذه الايام، مناطق متعددة بولاية الخرطوم ، وألحقت أضرارا بعدد كبير من المنازل والمزارع .





في سياق آخر، قالت وزارة الري السودانية، إن مناسيب النيل واصلت ارتفاعاتها غير المسبوقة في معظم الأحباس وسجلت في محطة الخرطوم اليوم ١٧.٤٨ متر وهو رقم أعلى ٢٢ سم من أعلى رقم مسجل(١٧.٢٦ متر)، وفي شندي ١٨.٠٦ متر ليقترب من أعلى رقم مسجل ١٨.٠٧ متر.





وأشارت الوزارة إلى أن لجنة الفيضانات تتوقع أن يصل المنسوب في الخرطوم غدا الأحد ١٧.٥١ متر ليرتفع بعد غد الاثنين الى ١٧.٥٣ متر.