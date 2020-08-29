AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

طاعون عمواس.. مفتي الجمهورية: في الشدائد نحتاج إلى صبر ويقين.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:30 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
Advertisements
محمود ضاحي
شرح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حديثا شريفا عن أبي مالكٍ الحارث بن عاصمٍ الأشعري، رضي الله عنه، قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم-: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماء والأرض، والصلاة نورٌ، والصدقة برهانٌ، والصبر ضياءٌ، والقرآن حجةٌ لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها))؛ رواه مسلم.

وقال علام خلال برنامج حديث الروح على التلفزيون المصري، أن صحابة الرسول هم خير القرون، وأثبت صلى الله عليه وسلم الخيرية لصاحبته وللتابعين ولتابعي التابعين،  من حيث الفضل والعطاء والسخاء أعطوا لهذه الأمة كما أمرهم رسول الله.

وأضاف: أبو مالك الحارث توفي بعد رحلة عطاء كبيرة في طاعون عمواس ، هو ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، وشرحبيب، كلهم ماتوا في يوم واحد بسبب طاعون.

وأكمل: وسيدنا أبومالك الحارث يقول انه مات في خلافة عمر بسبب الطاعون الذي نزل في الأمة في هذا الوقت ومات فيه الكثير من صحابة الرسول وفي أوقات الشدائد نحتاج إلى صبر ويقين وإيمان.

واختتم المفتي أن الإنسان يحتاج إلى الصبر والرضا بقضاء الله ، وعمر بن الخطاب استشار الصحابة بالذهاب لمكان الطاعون في الشام فنصحوه بالبقاء  وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا متفقٌ عليهِ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل الوضوء في المنزل والذهاب للمسجد.. بعد اشتراط الأوقاف على المصلين

رمضان عبدالمعز: النبى محمد يعرف أمته يوم القيامة من أثر الوضوء.. فيديو

أسماء أبو اليزيد تعلق على مشاركتها في فيلم "الحارث "

خطيب المسجد النبوي: نصيب الإنسان من الدنيا عُمرُه.. فيديو

خطيب المسجد النبوي: نعمتان من لم يغتنمهما خسر ويندم أشد الندم

خطيب المسجد النبوي: الليالي والأيام خزائن للأعمال.. فيديو

ترشيحاتنا

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

موجز السوشيال ميديا.. الأحزان تتوالى على سعد لمجرد.. صالح جمعة يتصدر تويتر.. وصوفينار بملابس البحر

بعد عودته للمشاركة مع الأهلي.. هاشتاج صالح جمعة يتصدر تويتر.. ومغردون: أجمل ما فى المباراة

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يكشف حيلة الأمن في القبض على محمود عزت

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها