طاعون عمواس.. مفتي الجمهورية: في الشدائد نحتاج إلى صبر ويقين.. فيديو

، رضي الله عنه ، قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم-: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماء والأرض، والصلاة نورٌ، والصدقة برهانٌ، والصبر ضياءٌ، والقرآن حجةٌ لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها))؛ رواه مسلم. شرح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حديثا شريفا عن أبي مالكٍ الحارث بن عاصمٍ الأشعري





وقال علام خلال برنامج حديث الروح على التلفزيون المصري، أن صحابة الرسول هم خير القرون، وأثبت صلى الله عليه وسلم الخيرية لصاحبته وللتابعين ولتابعي التابعين، من حيث الفضل والعطاء والسخاء أعطوا لهذه الأمة كما أمرهم رسول الله.





وأضاف: أبو مالك الحارث توفي بعد رحلة عطاء كبيرة في طاعون عمواس ، هو ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، وشرحبيب، كلهم ماتوا في يوم واحد بسبب طاعون.





وأكمل: وسيدنا أبومالك الحارث يقول انه مات في خلافة عمر بسبب الطاعون الذي نزل في الأمة في هذا الوقت ومات فيه الكثير من صحابة الرسول وفي أوقات الشدائد نحتاج إلى صبر ويقين وإيمان.



