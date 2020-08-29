أهالي فيصل: زهقنا من احتلال المقاهي لشوارعنا

أرسل أحمد عماد، شكوى، لخدمة "بين الناس" ، بموقع "صدي البلد" ، متضررا من انتشار المقاهي في شارعي كعابيش والاربعين بفيصل.





وقال في شكواه "نعاني نحن سكان فيصل من انتشار المقاهي التي احتلت شارع الاربعين فيصل ، وشارع كعابيش ، والشوارع الجانبية؛ مما تسبب في زحام الشوارع بسبب انتشار الكراسي الخاصة بالمقاهي علي جانبي الطريق".





واضاف احتلت المقاهي الشوارع ومنع صاحبي المقاهي سكان العقارات من ركن سيارتهم في الشوارع واحتلال كامل الارصفة.





وطالب المسؤلين بسرعة حله هذه المشكلة رئفت باهالي المنطقة.



