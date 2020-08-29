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تعليم

تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الثانية وموعد انطلاقها |غدا

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:29 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

يترقب طلاب تنسيق الثانوية العامة 2020 إعلان الحدود الدنيا لطلاب المرحلة الثانية خلال ساعات بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انعقاد مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات واعلام موعد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لها،  في تمام الساعة الثانية عشر (12) من ظهر غد الأحد الموافق 30 أغسطس.


ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق  عبر هذا الرابط

www.Tansik.Egypt.gov.eg


وانطلقت ، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020، بعد أن جاء بيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب "الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665،١، بينما لطلاب الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165 والإجمـــــــــالي 149685".

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء الخميس 27 أغسطس الجاري.

وكان قد شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم احد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة .

 

وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والاجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.

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