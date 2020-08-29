وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماعا مسائيا لمناقشة قضايا التعليم الخاص

ترأس د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد مساء اليوم إجتماع لجنة التعليم الخاص بديوان المديرية بحضور غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية و لونا لويس مدير ادارة التعليم الخاص وممثل التوجيه المالى والإدارى ومديرى المراحل التعليمية ومديرى المدارس الخاصة.
وخلال الإجتماع تم مناقشة جدول الأعمال وما إستجد من قضايا على ساحة التعليم الخاص كما تم النظر فى طلب مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بتغيير الممثل القانونى للمدارسها نظرا لاستقالة الممثل القانونى السابق.
فى بداية الإجتماع أكد باهى أن التعليم الخاص أحد أجنحة منظومة التعليم فى المحافظة وأن الاهتمام به على مسافة واحدة بالتعليم العام، وأن العمل على النهوض به هو أحد أهداف مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال الفترة القادمة.
وخلال الإجتماع تم مناقشة جدول الأعمال وما إستجد من قضايا على ساحة التعليم الخاص كما تم النظر فى طلب مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بتغيير الممثل القانونى للمدارسها نظرا لاستقالة الممثل القانونى السابق.