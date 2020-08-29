AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماعا مسائيا لمناقشة قضايا التعليم الخاص

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:05 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
ترأس د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد مساء اليوم إجتماع لجنة التعليم الخاص بديوان المديرية بحضور غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية و لونا لويس مدير ادارة التعليم الخاص وممثل التوجيه المالى والإدارى ومديرى المراحل التعليمية ومديرى المدارس الخاصة.

فى بداية الإجتماع أكد باهى أن التعليم الخاص أحد أجنحة منظومة التعليم فى المحافظة وأن الاهتمام به على مسافة واحدة بالتعليم العام، وأن العمل على النهوض به هو أحد أهداف مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال الفترة القادمة.


وخلال الإجتماع تم مناقشة جدول الأعمال وما إستجد من قضايا على ساحة التعليم الخاص كما تم النظر فى طلب مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بتغيير الممثل القانونى للمدارسها نظرا لاستقالة الممثل القانونى السابق.
وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماعا مسائيا لمناقشة قضايا التعليم الخاص
وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماعا مسائيا لمناقشة قضايا التعليم الخاص
وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماعا مسائيا لمناقشة قضايا التعليم الخاص
وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماعا مسائيا لمناقشة قضايا التعليم الخاص
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغضبان: لا بد من وجود نظام إداري وعلمى داخل مدارس الليسية ببورسعيد

٢٦ يوليو.. بدء عملية تسليم المستندات الورقية لمرحلة رياض الأطفال ببورسعيد

تعليم بورسعيد تستعرض الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ وتظلمات الثانوية العامة

محافظ بورسعيد خلال لقائه بخريجي التعليم الفني: استمرار التدريب ضرورة لتأهيلهم لسوق العمل

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

الباز يكشف سبب غضب الرئيس السيسي في افتتاح عدد من المشروعات صباح اليوم.. فيديو

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يكشف حيلة الأمن في القبض على محمود عزت

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

محمود عزت.. مسئول أمني كبير يكشف لـ أحمد موسى معلومات خطيرة عن مرشد الظل

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

رسالة خاصة من عماد متعب إلى صالح جمعة عقب مشاركته أمام المصري

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور