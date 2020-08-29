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محافظ الإسكندرية: أحلت 1753 قضية فى مخالفات البناء للنيابة العسكرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:52 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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حمزة شعيب
كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إحالة المحافظة 1753 قضية فى مخالفات البناء للنيابة العسكرية خلال الشهور الأربعة الماضية.

وتابع: "الناس المتهمة فى هذه القضايا اتحبست 14 يومًا على ذمة القضية، وهذا ما جعلنا نسيطر على المخالفات فى البناء .. وجعل الناس تخاف ولا تقبل على ارتكاب مخالفات فى البناء".

وأضاف "الشريف "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإسكندرية كانت عاصمة مخالفات البناء، ولكن بعد تعامل الدولة بكل حزم وحسم فى هذا الملف، تم ردع المخالفين.

وأكمل:" بنسبة 95% امتنع البناء المخالف فى محافظة الإسكندرية بفضل توجيهات القيادة السياسية .. لأن الناس بدأت تفهم وتخاف".
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