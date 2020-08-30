AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: وضع كورونا الحالي مستقر.. ومستعدون لأي جائحة أخرى

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:01 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة و مدير إدارة الحميات، إن اداء مستشفي الحميات يضرب به المثل و نستطيع القول أن المستشفيات أكتسبت خبرة من إنتشار فيروس كورونا و مستعدين لأي جائحة أخرى، شاكرا كل العاملين في القطاع الصحي من أصغر عامل لوزيرة الصحة. 

و اضاف كمال خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن أعداد المصابين الذين أقبلوا على المستشفيات أعطوا العاملين خبرة في مواجهة الفيروس و اعطانا الثقة في التغلب على أي فيروس أخر      

و أكد مساعد وزير الصحة، أن معدلات المصابين الوافدين علي المستشفي ثابتة حتى بعد تقليص أماكن المتاحة في المستشفيات العلاجية إلي 20% فقط مازالت الترددات و المعدلات لإشغال الأسرة سواء في الداخلي أو في الرعاية المركزة أو على أجهزة التنفس الصناعي.   

و نوه بأن نسبة التوافد الأن أفضل من شهري 5 و 6 ففيما كانت المستشفيات ممتلئة بنسبة 100% أما الان تصل النسبة إلى 40% للداخلي و العناية المركزة 80% و أجهزة التنفس الصناعي 85% .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول مستشفى عزل في مصر والشرق الاوسط.. ماذا قدمت «النجيلة» لمرضى كورونا في 5 أشهر

كورونا يدفع المغرب لصنع أجهزة تنفس صناعي لأول مرة.. فيديو

"فاينانشيال تايمز": المستشفيات الأمريكية قد تنهار تحت ضغط زيادة حالات الإصابة بكورونا

تشغيل وحدة العناية الحرجة بمستشفى الحميات ببورسعيد بكامل طاقتها

محافظ سوهاج يكرم 14 من العاملين فى القطاع الطبي

إصابة 4 من الأطقم الطبية وإداريين بصحة الإسماعيلية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. صوفينار بملابس البحر

المصري: نتعرض للظلم.. والأهلي لا يحتاج مجاملة.. فيديو

بائع الفريسكا لـ صدى البلد: لم أتوقع ما حدث .. وأتمنى التخصص في الجراحة العامة

بـ300 سيارة عسكرية.. وزير داخلية الوفاق الموقوف يستعرض قوته في طرابلس|شاهد

عمرو حنفي: أول مرة أتولى منصب محافظ.. ولو فيه جنيه للدولة هجيبه

مصرع 7 أطفال داخل ملعب كرة قدم صعقا بالكهرباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور