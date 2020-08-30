الصحة: وضع كورونا الحالي مستقر.. ومستعدون لأي جائحة أخرى

قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة و مدير إدارة الحميات، إن اداء مستشفي الحميات يضرب به المثل و نستطيع القول أن المستشفيات أكتسبت خبرة من إنتشار فيروس كورونا و مستعدين لأي جائحة أخرى، شاكرا كل العاملين في القطاع الصحي من أصغر عامل لوزيرة الصحة.





و اضاف كمال خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن أعداد المصابين الذين أقبلوا على المستشفيات أعطوا العاملين خبرة في مواجهة الفيروس و اعطانا الثقة في التغلب على أي فيروس أخر





و أكد مساعد وزير الصحة، أن معدلات المصابين الوافدين علي المستشفي ثابتة حتى بعد تقليص أماكن المتاحة في المستشفيات العلاجية إلي 20% فقط مازالت الترددات و المعدلات لإشغال الأسرة سواء في الداخلي أو في الرعاية المركزة أو على أجهزة التنفس الصناعي.





و نوه بأن نسبة التوافد الأن أفضل من شهري 5 و 6 ففيما كانت المستشفيات ممتلئة بنسبة 100% أما الان تصل النسبة إلى 40% للداخلي و العناية المركزة 80% و أجهزة التنفس الصناعي 85% .