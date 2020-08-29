لو مش هقدر أزيل همشى.. محافظ البحر الأحمر: مليون و324 ألف متر إجمالى مخالفات البناء

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أنه لم يكن يتوقع حجم التعدى فى مخالفات البناء، بالمحافظة موضحًا أنه يشاهد ذلك من خلال جولاته التفقدية يوميًا.





وتابع:"أنا فى الغردقة مش شايف البحر "، مشددًا على أن التعدى على أرض الدولة لا مصالحة ولا تصالح فيه على الإطلاق.





وكشف "حنفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، كواليس إزالته احد الكافيهات فى وسط مدينة الغردقة بسبب مخالفته، بعد أن تولى المسئولية عن المحافظة بمدة لا تتجاوز شهر ونصف.





وقال:"انا ليا 10 شهور فى المحافظة ..وكان أحد الكافيهات غير منضبط..واخذ جزءا من الحديقة والشارع الذى تم التخطيط له فى المنظومة العمرانية وسط مدينة الغردقة وتم إزالته بالكامل .





وأوضح "محافظ البحر الأحمر"، أن حجم المخالفات بالمحافظة بلغ مليون 324 ألف ،و 353 متر تعديات سواء كانت مبانى او كان سوف يبدأ تم تنفيذ إزالة ما يقرب من 70% و30% سيتم إزالتهم خلال أيام "ولو مش هقدر أنا همشى".