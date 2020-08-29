AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لو مش هقدر أزيل همشى.. محافظ البحر الأحمر: مليون و324 ألف متر إجمالى مخالفات البناء

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:34 م
محافظ البحر الأحم
محافظ البحر الأحم
Advertisements
حمزة شعيب
قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أنه لم يكن يتوقع حجم التعدى فى مخالفات البناء، بالمحافظة موضحًا أنه يشاهد ذلك من خلال جولاته التفقدية يوميًا.

وتابع:"أنا فى الغردقة مش شايف البحر "، مشددًا على أن التعدى على أرض الدولة لا مصالحة ولا تصالح فيه على الإطلاق.

وكشف "حنفى"، خلال  اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، كواليس إزالته احد الكافيهات فى وسط مدينة الغردقة بسبب مخالفته، بعد أن تولى المسئولية عن المحافظة بمدة لا تتجاوز شهر ونصف.

 وقال:"انا ليا 10 شهور فى المحافظة ..وكان أحد الكافيهات غير منضبط..واخذ جزءا من الحديقة والشارع الذى تم التخطيط له فى المنظومة العمرانية وسط مدينة الغردقة وتم إزالته بالكامل .

وأوضح "محافظ البحر الأحمر"، أن حجم المخالفات بالمحافظة بلغ مليون 324 ألف ،و 353 متر تعديات سواء كانت مبانى او كان سوف يبدأ تم تنفيذ إزالة ما يقرب من  70% و30%  سيتم إزالتهم خلال أيام "ولو مش هقدر أنا همشى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من كييف إلى الغردقة.. محافظ البحر الأحمر: خط طيران منتظم بين مصر وأوكرانيا.. فيديو

لا يعنينى أحد.. محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إزالة فيلا مسئول سابق

أقسم بالله ما حد يوقفني.. التفاصيل الكاملة لإزالة فيلا محافظ سابق في البحر الأحمر

مناصبهم لم تحمهم.. هدم برج سكني لأحد المسئولين في البحيرة.. إزالة سور فيلا محافظ سابق في البحر الأحمر.. ورئيس الغردقة: أقسم بالله لا يعنينى أحد ولا حد يقدر يوقفني

ترشيحاتنا

تشكيل الأهلي.. فايلر يفاجئ المصري بثنائي هجومي

بعد منحة التعليم العالي.. طالب الفريسكا: ده رزقي وراضي بيه.. وشغلي عشان أساعد أبويا بس

شاهد.. صوفينار بملابس البحر

بعد مواجهة آرسنال وليفربول.. النني يتفوق على محمد صلاح

السائق المتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة بحلوان: كنت بهددها مش عايز اقتلها

فنجان قهوة مع جارة القمر.. فيروز تستقبل ماكرون في منزلها ببيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها

طريقة عمل الكريب الحلو في دقائق