عربي بدر: سعيد بثقة فايلر.. والفوز على المصري خطوة مهمة لحسم الدوري

أبدي عربي بدر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته بفوز الفريق اليوم ، على المصري ، بهدفين دون رد.





وأضاف: «بالطبع الفوز اليوم خطوة جديدة ومهمة في مشوار الاحتفاظ ببطولة الدوري، ونتطلع إلى مزيد من الانتصارات في المباريات القادمة؛ من أجل حسم اللقب».





وأوضح أنه سعيد بثقة الجهاز الفني بقيادة فايلر، بعد الدفع به في الشوط الثاني من مباراة المصري، اليوم، مشددًا على أنه يبذل قصارى جهده خلال الفترة الماضية من أجل الوجود في حسابات الجهاز الفني.





وأشار عربي بدر إلى أن الفريق استحق الفوز اليوم، بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع في الملعب، من أجل مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من حسم الدوري رسميا.





يذكر أن الأهلي فاز اليوم على المصري 2-0، ورفع رصيده إلى 62 نقطة، ليواصل الانفراد بقمة الدوري، الذي يتطلع الأهلي للحفاظ عليه للموسم الخامس على التوالي.



