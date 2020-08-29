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فن

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:48 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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أحمد إبراهيم
اشعل المطرب مصطفى قمر، حفله الغنائى الذى اقيم فى الاسكندرية اليوم وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر الذي يقدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وقدم مصطفى قمر عديد من الاغانى التى نالت اعجاب الجمهور، ولعل من أبرزها "س من الناس" و"حبك على حيبنى". 

ومن ناحية اخرى يطرح مصطفى قمر ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" فى سبتمبر المقبل والذى يضم 7 أغانى هى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك". 

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.
مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور
مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور
مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور
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