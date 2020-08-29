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محافظات

تأجيل قطع المياه عن الساحل الشمالي ومدينة الحمام أسبوعًا.. تفاصيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:56 م
قطع المياه
قطع المياه
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ايمن محمود
اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في بيان لها تأجيل  قطع المياه عن القرى السياحية في الساحل الشمالي، من الكيلو 61 حتى الكيلو 79 ومدينة الحمام بسبب أعمال نقل خطوط المياه لمدة أسبوع .


واكدت الشركة انه من المقرر ان يستمر قطع المياه لمدة يوم ونصف بدءا من يوم  الاثنين بعد  القادم الموافق 7 سبتمبر من  الساعة الثامنة صباحا  لمدة 36 ساعة .




وكشفت الشركة  ان سبب قطع المياه عن قرى الساحل الشمالى ومدينة الحمام يرجع الى قيام الشركة بنقل خطوط المياه على الطريق الدولى بالساحل الشمالي.


واشار ت انه تم التنبيه على المواطنين بمدينة الحمام والقرى السياحية بضرورة تخزين احتياجاتهم من المياه قبل بدء فترة  انقطاع المياه، لافتة الي انه تم تجهيز المعدات والمهمات اللازمة  لسرعة انهاء الاعمال فى موعدها المحدد.


وأوضحت الشركة  انه سيتم توفير احتياجات المبانى الحكومية من مستشفيات واقسام الشرطة ونقاط الاسعاف والمصالح الحكومية من المياه عن طريق سيارات الشركة مع  تلقى الشركة اى بلاغات على الخط الساخن عن اى شكاوى.
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