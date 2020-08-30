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رياضة

هاني حتحوت عن تألق بادجي مع الأهلي: المكنة بدأت تطلع قماش.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يواصل التألق مع فريقه للمباراة الرابعة على التوالي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بادجي يستغل أنصاف الفرص وأصبح السنغالي بمثابة سلاح خطير للنادي الأهلي كان يفتقده الفريق في الفترات الماضية.

ووصف حتحوت تألق بادجي مع الأهلي بمثابة «المكنة بدأت تطلع قماش» واستطاع تسجيل ثلاثة أهداف في فوز الأهلي على المصري في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن الجولة الـ 23 من المسابقة وقام حكم اللقاء بإلغاء هدفين للاعب السنغالي.

يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من المسابقة المحلية.

وسجل هدفي الأهلي السنغالي أليو بادجي في الدقيقة 46 وحمدي فتحي في الدقيقة 55 فيما قام حكم اللقاء بإلغاء هدفين لبادجي في الشوط الأول للمباراة بداعي احتساب ضربة حرة لحارس مرمى المصري والتسلل بعد قرار "الفار".

وبهذه النتيجة ابتعد رصيد الأهلي بصدارة جدول ترتيب المسابقة إلى 62 نقطة فيما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.
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