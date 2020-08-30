أمريكا تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة و978 وفاة بـ فيروس كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.





وبحسب "رويترز"، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 978 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووصل إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلى 181 ألفا و143 شخصا.





وسجلت الولايات المتحدة 44 ألفا و656 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووصل إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و890 ألفا و532 شخصا.



