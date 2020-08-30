الذكرى 14 لوفاة محمد عبد الوهاب.. والدته: ماتنسوش ابني وخلوا دايما صورته وأسمه في الأهلي.. فيديو

فى الذكرى الـ 14 لوفاة لاعب الأهلي محمد عبد الوهاب

والدة محمد عبد الوهاب تكشف تفاصيل مكالمة محمود الخطيب لها

رسالة مؤثرة من والدة محمد عبد الوهاب لإدارة النادي الأهلي

النادى الأهلى تعامل معنا بكل خير وزيادة وأعطانا كافة حقوقنا

حفل زفاف شقيق محمد عبد الوهاب تحول إلى مأتم وصراخ

قمت بأداء فريضة الحج على روح محمد وأرغب فى الحج لى

بمناسبة الذكرى ال 14 على وفاة محمد عبد الوهاب لاعب النادى الأهلى ، ألتقي موقع " صدى البلد " مع والدته ، فى منزلهما الكائن بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

قالت والدة محمد عبد الوهاب، وهى فى حزن شديد رغم مرور 14 عاما على وفاته، إن الكابتن سيد عبد الحفيظ الوحيد الذى يتواصل معها من النادى الاهلى ويقوم بزيارتنا فى منزلنا بسنورس .





وأضافت : تلقيت منذ شهر اتصالا تليفونيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اتصل بى يطمئن على ويسألنى عن أى شئ أريده ، فقلت له ربنا يخليك ياكابتن ويبارك فيك وبشكرك على اتصالك .

وأضافت: لدى 3 بنات متزوجات وولدين نهوا تعليمهم المتوسط ، وكانوا بيحبوا كرة القدم وبعد وفاة محمد تركوا مجال الكرة".

أحمد عمل مدربا للبراعم الصغيرة فى أكاديمية النادى الأهلى ، لكن الكابتن أمير عبد الحميد استغني عنه حتى ترك التدريب.

وبالرغم من أن أحمد مدرب متميز وعنده موهبه وتخرج من تحت يديه فى التدريب براعم متميزة، بشهادة المدربين الذى سبقوا الكابتن أمير عبد الحميد والذى عمل معهم أحمد ورفضت أن أشتكى ماحدث من الكابتن

ووجهت رسالة للنادى الاهلى: "ماتنساش محمد وخلى دائما صورته وأسمه فى النادى ، واسمه وصورته يظلان على الصالة التى أطلقوا أسمه عليها " .

وتابعت: الاهلى لم يقصر معنا فى أى شئ ، وأعطانا حقوقنا كاملة والحمد لله.. أديت فريضة الحج للمرحوم محمد عبد الوهاب فى العام الذى توفى فيه ، وأمنيتى أن أحج بيت الله الحرام بأذن الله تعالى ، لما ربنا ييسرها معايا.

وأردفت: بصراحة محمد لن انساه ولا ثانية وعايش معي فى خاطرى ووجدانى على طول ، وأجلس أفكر مع نفسى كأنه موجود، وكنت أقوم بزيارة قبره يوميا ، وأسرتى وجيرانى غضبوا منى لذهابى الى المقابر يوميا حرصا على صحتى ،والان أقوم بزيارة قبر محمد أسبوعيا .

واستطردت: محافظ الفيوم الاسبق أخطرنا بأنهم أطلقوا أسم المرحوم محمد عبد الوهاب على الشارع الذى أقيم به ، وعلمت أنهم وضعوا لافتة فقط دون صدور أى قرار من المجلس التنفيذى للمحافظة .

وطالبت الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، بأطلاق أسم المرحوم محمد عبد الوهاب على الشارع الذى تقيم فيه رسميا.. قمنا بعمل حفل زفاف لأحمد شقيق محمد فانقلب الفرح الى مأتم وبكاء بعد أن حملنا صورته".

وفي آخر حديثها توجهت والدة محمد عبد الوهاب بالدعاء لنجلها الراحل "الله يرحمك ويسامحك ويجعلك فى جنات النعيم مع النبيين والصديقين".