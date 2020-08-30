حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو





طلب مربي أسود من فتاة بريطانية تبلغ من العمر 16 عامًا فقط أن تساعده في الاعتناء بالأسود التي يرويها في حديقة منزله الخلفية في نوتنجهامشير.





وعندما حاولت الفتاة الدخول إلى قفص أسد جبلي مفترس لتلقي نظرة عليه انقض الأسد عليها بشراسة ليسد عليه طريق الخروج.





دخلت الفتاة في معركة مخيفة مع الأسد للتخلص من قبضته، ومحاولة إبعاد فكيه من أن يطبقا على جسدها، لكن الأسد كان قويًا.

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وخلال ما يقرب من دقيقتين استمرت المعركة بين الفتاة والأسد، استطاع فيها الأسد أن يسحب الفتاة الغير مدربة إلى خارج القفص، فيما حاولت هي بعشوائية السيطرة عليه.





ولحسن الحظ تمكنت الفتاة من دخول قفص آخر وإغلاق بابه عليها فيما ظل الأسد في ذهاب وإياب حوله متحينًا الفرصة.





تعرضت الفتاة بجروح بالغة بيديها ووجهها إثر الهجوم، مما تطلب نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية.





الفتاة، التي على ما يبدو أنها لم تتلق أي تدريب في التعامل مع الأسود، لعدد من الخدوش في يديها ووجها بعد الهجوم، مما تطلب نقلها إلى المستشفى.







