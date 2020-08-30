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منوعات

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:42 ص
امرأة محبوسة
امرأة محبوسة
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عزة عاطف
مكثت امرأة محبوسة في قفص بطريقة غير آدمية، لمدة 25 سنة، حتى رأتها إحدى السيدات الغريبة عن القرية بالصدفة، فوقعت عليها الصدمة كالصاعقة.

تساءلت السيدة الفلبينية وتدعى «جيده كوراشا ناكيز» عما إذا كانت هذه المرأة عالقة داخل القفص وفي حاجة للمساعدة.

لكن تبين لها أنها مريضة عقليًا، سجنها أهالى القرية داخل القفص منذ 25 سنة، ويقدمون لها الطعام بشكل يومي دون الاقتراب منها.
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قامت جيده بتصوير المرأة المسكينة، وسألت عن سبب حبسها بهذه الطريقة لكي تقوم بمساعدتها.

فأخبرها أهالي القرية بأن اسمها «مانول» تبلغ من العمر 45 عامًا، وقد حبسوها بهذا الشكل منذ وفاة والدتها ورحيل والدها، إذ يتناوب الجيران على إحضار الطعام لها.

أرسلت جيدة الفيديو لصحيفة ذا صن البريطانية، متوسلة أن ينقذ أحدا هذه المرأة الهزيلة من تلك المعاملة الحيوانية، "حتى وإن كانت لا تدرك شيئا مما يحدث حولها فهي لا تستحق هذا".

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