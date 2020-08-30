امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو





تساءلت السيدة الفلبينية وتدعى «جيده كوراشا ناكيز» عما إذا كانت هذه المرأة عالقة داخل القفص وفي حاجة للمساعدة.





لكن تبين لها أنها مريضة عقليًا، سجنها أهالى القرية داخل القفص منذ 25 سنة، ويقدمون لها الطعام بشكل يومي دون الاقتراب منها.

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قامت جيده بتصوير المرأة المسكينة، وسألت عن سبب حبسها بهذه الطريقة لكي تقوم بمساعدتها.





فأخبرها أهالي القرية بأن اسمها «مانول» تبلغ من العمر 45 عامًا، وقد حبسوها بهذا الشكل منذ وفاة والدتها ورحيل والدها، إذ يتناوب الجيران على إحضار الطعام لها.





أرسلت جيدة الفيديو لصحيفة ذا صن البريطانية، متوسلة أن ينقذ أحدا هذه المرأة الهزيلة من تلك المعاملة الحيوانية، "حتى وإن كانت لا تدرك شيئا مما يحدث حولها فهي لا تستحق هذا".





في قرية نائية في #الفلبين عثرت سيدة على امرأة، قام أهالي القرية بحجزها في قفص، منذ 25 عاما، وظنت السيدة في البداية أن الهزيلة عالقة، لكنها أدركت لاحقا أنها تعاني من مرض عقلي.

ويطلق الجيران على المرأة المحبوسة في القفص ويقدر عمرها بـ45 عاما اسم مانول، وقد أبقوها محبوسة مدة 25 عاما pic.twitter.com/k8BLPy3OPk — عبدالله (@AbdullahVkz) August 30, 2020