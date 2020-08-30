لميس سلامة: الحرف والمشغولات اليدوية تحافظ على تراث البلد وتاريخها.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الحرف والمشغولات التراثية يتم تقديرها لأنها مصنوعة بأيد تتعب من أجل تصنيعها، لافتة إلى أنها ليست صناعة وتجارة واقتصاد فقط وإنما حرفة تروى تاريخا.





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخيامية تبهر العالم كله ومصر تشتهر بها خاصة فى تزيين الأجواء الرمضانية.



