AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس سلامة: الحرف والمشغولات اليدوية تحافظ على تراث البلد وتاريخها.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الحرف والمشغولات التراثية يتم تقديرها لأنها مصنوعة بأيد تتعب من أجل تصنيعها، لافتة إلى أنها ليست صناعة وتجارة واقتصاد فقط وإنما حرفة تروى تاريخا.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخيامية تبهر العالم كله ومصر تشتهر بها خاصة فى تزيين الأجواء الرمضانية.

وتابعت أن النحاس من إكسسوارات وتحف والمشغولات اليدوية الكل يقدرها بسبب المجهود المبذول فيها، مؤكدة أن الحرف التراثية والمشغولات اليدوية تحافظ علي تراث البلد و تحفظ تاريخها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لميس سلامة: استمرار الحرف اليدوية والاهتمام بها يستهدف الارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة

رشا مجدى: مصر تميزت على مدار تاريخها بالحرف اليدوية التراثية وفن الزخرفة.. فيديو

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق اليوم 30-8- 2020

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

مركز التنبؤ بفيضان النيل يعلن سقوط أمطار غزيرة على منابع النهر

في ذكرى رحيله.. السيد بدير أنقذ ليلى حمدي من ضائقة مالية وأعادها للسينما

دعاء النبي عند مواجهة المصاعب والشدائد

أيقونة مدافن وادي الملوك.. قصة مقبرة توت عنخ آمون أشهر ملوك العالم

AdvertisementS

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

الكويت تستثني المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

بعد تزايد إصابات كورونا.. برلماني: الحكومة قد تتجه لإعادة حظر التجول

أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو