تسبب عجزًا في المياه.. «الشركة القابضة»: الوصلات المخالفة تضر بالشبكات .. فيديو

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن عمل إمدادات للشبكات يتم وفقأ للتحليل الهيدروليكي.





وكشف رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، أن الوصلات المخالفة لشبكات المياه التي يستخدمها المواطنون بمناطق التعديات يضر بتحليل شبكات المياه ومحطات الصرف الصحى وعجزهم على استيعاب كميات المياه.





ولفت إلى أن التحليل الهيدرليكي يتم وفقاً لدراسة عبر الحاسب الآلى يتم من خلاله احتساب كميات المياه الموجودة بالشبكات.





وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى أن التحليل الهيدروليكى يتم من خلاله أيضأ احتساب كميات الضغوط لتوصيل المياه للأدوار العلوية بالعقارات.