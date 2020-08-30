شوبير يمازحه بعصير الحمام.. ميدو يخوض «تحدي دايت» لمدة 21 يوماً

قرر احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق خوض دايت علي طريقته الخاصة .
وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " النهارده هبدأ ٢١ يوم عصاير بس من غير اي اكل.. #juicefasting ادخلوا على #Google واقروا عن فوايد الموضوع ده...فوايد عظيمة جدا!! بس لازم تكونوا متابعين مع دكتور..اللي عايز يتشجع ويعمل حتى اسبوع واحد اي وقت ياللا بينا 💪🏽💪🏽💪🏽 #mido21daysjuicefasting هدفي اني اكسر ال ١٠٠ في ال ٢١ يوم
ليسخر منه الاعلامي شوبير قائلا : "طب ممكن عصير بالحمام والسي فود ياميدو"
ليرد ميدو عليه :" صباح الفل يا كابتن شوبير ...ياللا جرب معايا اسبوع هتحس بفرق كبير جدا بس اسال دكتور الاول ".
طب ممكن عصير بالحمام والسي فود ياميدو😅😅😅— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 30, 2020