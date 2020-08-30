شوبير يمازحه بعصير الحمام.. ميدو يخوض «تحدي دايت» لمدة 21 يوماً

قرر احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق خوض دايت علي طريقته الخاصة .





وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " ‏النهارده هبدأ ٢١ يوم عصاير بس من غير اي اكل.. ⁦‪#juicefasting‬⁩ ادخلوا على ⁦‪#Google‬⁩ واقروا عن فوايد الموضوع ده...فوايد عظيمة جدا!! بس لازم تكونوا متابعين مع دكتور..اللي عايز يتشجع ويعمل حتى اسبوع واحد اي وقت ياللا بينا 💪🏽💪🏽💪🏽 ⁦‪#mido21daysjuicefasting‬⁩ هدفي اني اكسر ال ١٠٠ في ال ٢١ يوم





ليسخر منه الاعلامي شوبير قائلا : "طب ممكن عصير بالحمام والسي فود ياميدو"





ليرد ميدو عليه :" صباح الفل يا كابتن شوبير ...ياللا جرب معايا اسبوع هتحس بفرق كبير جدا بس اسال دكتور الاول ".