AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يمازحه بعصير الحمام.. ميدو يخوض «تحدي دايت» لمدة 21 يوماً

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
قرر احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق خوض دايت علي طريقته الخاصة . 

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " ‏النهارده هبدأ ٢١ يوم عصاير بس من غير اي اكل.. ⁦‪#juicefasting‬⁩ ادخلوا على ⁦‪#Google‬⁩ واقروا عن فوايد الموضوع ده...فوايد عظيمة جدا!! بس لازم تكونوا متابعين مع دكتور..اللي عايز يتشجع ويعمل حتى اسبوع واحد اي وقت ياللا بينا 💪🏽💪🏽💪🏽 ⁦‪#mido21daysjuicefasting‬⁩ هدفي اني اكسر ال ١٠٠ في ال ٢١ يوم

ليسخر منه الاعلامي شوبير قائلا : "طب ممكن عصير بالحمام والسي فود ياميدو"

ليرد ميدو عليه :" صباح الفل يا كابتن شوبير ...ياللا جرب معايا اسبوع هتحس بفرق كبير جدا بس اسال دكتور الاول ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حسام ميدو: أفضل تشكيل للجنايني في تاريخ الكرة المصرية.. شاهد

محمود الشامي: معنديش خلافات مع أبو ريدة وشوبير ولست محسوبا على أحد

الشامي: من حق الأهلي مخاطبة «الفيفا» لطلب دعم بسبب حالة مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

أعراض تحذيرية لسرطان الكبد .. انتبهي لها

دعاء النبي عند مواجهة المصاعب والشدائد

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

الكويت تستثني المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

ننشر أول صورة للمتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة في حلوان

ولا في الأحلام.. إبراهيم صاحب الـ 99% بالثانوية العامة من بائع فريسكا إلى منحة بطب الإسكندرية ودعم بعشرات الآلاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان

الراحل شادويك بوسمان تزوج سرا من هذه الفتاة.. اعرف الحكاية