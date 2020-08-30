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أخبار البلد

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:50 ص
طالب من النيجر
طالب من النيجر
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أمينة الدسوقى

قال إلياس ميكائيل شعيب "طالب من النيجر  يدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر" ، إنه اختار القاهرة للدراسة فيها، بعد قراءته فى تاريخ أفريقيا، قائلا :" وجدت فى أفريقيا علماء وجامعات كثيرة ولكن مصر هى أم  الدنيا و أفريقيا، وبها من العلوم ما يكفي لكل طالب، وعليه قررت الدراسة فى مصر".

وأكد "ميكائيل" فى تصريحات خاصة لصدي البلد دراسته فى المعاهد الأزهرية داخل دولة النيجر  فى مراحل تعليمه الأولي، وعليه قرر بعدها مواصلة الدراسة فى الأزهر الشريف بالقاهرة، لافتا إلى أنه :"وجدت حلاوة التعليم الأزهري منذ دراستي فى الإعدادية والثانوية وبعدها نويت القدوم لجامعة الأزهر لمواصلة الدراسة".

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وأوضح أنه لم يواجه أى صعوبة خلال دراسته فى مصر قائلا إنه :" وجدت مصر بلد ثان لي واستقبلوني بكل احترام ووفروا لنا كافة التسهيلات وتحيا مصر والنيجر معا".

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور
طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور
طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور
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