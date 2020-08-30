رغم وفاته.. شادويك بوسمان يحقق رقما قياسيا على تويتر

ما زال النجم العالمي شادويك بوسمان يحدث تأثيرا رغم وفاته، إلا أنه بعد رحيله حقق رقما قياسيا عبر موقع التدوينات تويتر.





وكشفت مجلة فوربس الأمريكية أن التغريدة التي أعلنت عن وفاة شادويك بوسمان عبر حاسبه من خلال بيان رسمي نشرته عائلته حققت 5 ملايين و600 ألف علامة إعجاب "لايك"، لتصبح أعلى في العالم تصل إلى هذه الأرقام من الإعجابات.





اقرأ أيضا





وولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977.





ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثورجود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان النمر الأسود، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون حرب اللانهاية.



