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فن

رغم وفاته.. شادويك بوسمان يحقق رقما قياسيا على تويتر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:46 ص
شادويك بوسمان
شادويك بوسمان
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شروق ابراهيم
ما زال النجم العالمي شادويك بوسمان يحدث تأثيرا رغم وفاته، إلا أنه بعد رحيله حقق رقما قياسيا عبر موقع التدوينات تويتر. 

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية أن التغريدة التي أعلنت عن وفاة شادويك بوسمان عبر حاسبه من خلال بيان رسمي نشرته عائلته حققت 5 ملايين و600 ألف علامة إعجاب "لايك"، لتصبح أعلى في العالم تصل إلى هذه الأرقام من الإعجابات. 

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وولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977.

ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثورجود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان النمر الأسود، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون حرب اللانهاية.

وفي عام 2019، ظهر في فيلمين الأول أدى فيه شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون نهاية اللعبة، أما الفيلم الثاني فقد أدى دور أندريه ديفيس في فيلم جسور 21.
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