أردوغان: تركيا مستعدة لدعم قوة العمل المزمع تشكيلها لغزة بأي طريقة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل المزيد من الجهود لدفع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك عبر إمكانية استخدام العقوبات أو وقف مبيعات الأسلحة.

ووفقا لتصريحات أردوغان على متن رحلة عودة من سلطنة عُمان، قال أردوغان إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلتزم بالاتفاق.

وشدد على أن تركيا لا تزال مستعدة لدعم قوة العمل المزمع تشكيلها لغزة بأي طريقة لازمة.

ونوه أردوغان إلى أن إعادة إعمار غزة ليست بالعمل السهل، وأن تركيا ستتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي لا سيما مع دول الخليج.

وبيّن أن هناك مفاوضات شاملة بشأن قوة المهام بغزة لأنها قضية متعددة الأبعاد.

وختم أردغان تصريحاته قائلا : غزة بمثابة ورقة امتحان للعالم الإسلامي وبمشيئة الله سنتجاوز هذا الامتحان مرفوعي الرأس وسنقف إلى جانب أشقائنا بأقوى صورة ممكنة”.