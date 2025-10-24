العراق.. وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الفلسطينية في العاصمة بغداد

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الفلسطينية في العاصمة بغداد، بحضور السفير الفلسطيني أحمد الرويضيّ.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده حسين مع الرويضيّ عقب مراسم وضع الحجر الأساس، إن المنطقة التي تم وضع الحجر الأساس فيها حيوية وستضم سفارات وبعثات لعدة دول أخرى.

وذكر حسين أن العراق من الداعمين للقضية الفلسطينية وكانت تحركاتنا في إطار الدبلوماسية إيقاف الحرب وإرسال المساعدات القطاع وتعزيز الاستقرار والسلام، وأن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه".

من جهته تعهد الرويضي بفتح سفارة للعراق في العاصمة الفلسطينية القدس.