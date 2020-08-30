AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأسد العجوز.. تاريخ لقاءات حلمي طولان أمام الزمالك قبل مواجهة إنبي اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:57 ص
حلمى طولان
حلمى طولان
Advertisements
عمرو الحلواني
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم فى مواجهة صعبة عندما يلعب أمام إنبي باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020. 

ويسعى الزمالك إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل الحفاظ على فرصه فى المنافسة على المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري خاصة فى ظل النتائج الجيدة التى يحققها منافسه بيراميدز فى الفترة الأخيرة .

وكان الزمالك تعرض لخسارة مفاجئة من قبل المقاولون العرب فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس الماضى وهو ما أدى إلى إزاحة الأبيض من المركز الثانى وأصبح يحتل المرتبة الثالثة بجدول ترتيب المسابقة .

وفى المقابل ، يدخل إنبي بقيادة مدربه حلمى طولان مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز خاصة بعد التعادل الأخير أمام أسوان ، ويري الجهاز الفنى لإنبي أن مباراة اليوم تعد نقطة مهمة نحو العودة للمنافسة بقوة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري .

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك ، وهو ما يجعل مواجهة اليوم قوية بين الفريقين فى ظل سعى الزمالك إلى تعويض خسارة المباراة الأولي ويحتل إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة .

ويمتلك حلمى طولان رصيدا جيدا فى تاريخ مبارياته امام نادى الزمالك حيث خاض 20 مباراة من قبل فى مسابقة الدوري، ونجح فى تحقيق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة فى 9 مباريات.

ويعد حلمى طولان واحدا من المدربين الذين نجحوا فى تحقيق فوز كبير على حساب الزمالك بـ 5 أهداف دون رد وهى النتيجة التى تعد الأكبر هزيمة فى تاريخ الزمالك بعيدا عن لقاءات الأهلى والزمالك معًا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنبي يواجه طنطا وديا استعدادا للأهلي في الدوري

إنبي يتعادل مع أسوان 1-1 في سلسلة وديات الفريق استعدادا للأهلي

سلبية مسحات لاعبي إنبي قبل مواجهة سموحة.. غدًا

مواجهة متكافئة بين إنبي وسموحة اليوم بالدوري

طولان يحذر لاعبي إنبي من انتفاضة أسوان قبل مواجهة اليوم

الزمالك يصطدم بـ إنبي اليوم في مواجهة الثأر بالدوري الممتاز

ترشيحاتنا

شوبير يمازحه بعصير الحمام.. ميدو يخوض «تحدي دايت» لمدة 21 يوماً

ميسي يخطر إدارة برشلونة بفسخ تعاقده

أخبار السوشيال ميديا .. رسالة شديدة اللهجة من لقاء الخميسي للجمهور.. ياسمين صبري تتصدر وسائل التواصل بسبب سيارتها.. وأكرم حسني يبدأ تصوير فيلمه الجديد

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

انطلاق أولى الرحلات التجريبية الناجحة في العالم لسيارة طائرة.. فيديو

صحيفة عالمية: السيسي يحسم الحل لمشكلة التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب أفريقي: تخصيص أماكن للتعليم في مصر دليل على احترام أفريقيا.. صور

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق