الأسد العجوز.. تاريخ لقاءات حلمي طولان أمام الزمالك قبل مواجهة إنبي اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم فى مواجهة صعبة عندما يلعب أمام إنبي باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.





ويسعى الزمالك إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل الحفاظ على فرصه فى المنافسة على المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري خاصة فى ظل النتائج الجيدة التى يحققها منافسه بيراميدز فى الفترة الأخيرة .





وكان الزمالك تعرض لخسارة مفاجئة من قبل المقاولون العرب فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس الماضى وهو ما أدى إلى إزاحة الأبيض من المركز الثانى وأصبح يحتل المرتبة الثالثة بجدول ترتيب المسابقة .





وفى المقابل ، يدخل إنبي بقيادة مدربه حلمى طولان مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز خاصة بعد التعادل الأخير أمام أسوان ، ويري الجهاز الفنى لإنبي أن مباراة اليوم تعد نقطة مهمة نحو العودة للمنافسة بقوة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري .





وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك ، وهو ما يجعل مواجهة اليوم قوية بين الفريقين فى ظل سعى الزمالك إلى تعويض خسارة المباراة الأولي ويحتل إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة .