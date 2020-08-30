تعرف على مصروفات «تجارة انجليزي» وشروط الالتحاق بها

اعلن الدكتور محمد حسن محمد عميد كلية تجارة جامعة القاهرة , عن استقرار مصروفات كلية التجارة قسم اللغة الانجليزية التي تبلغ ١٨ ألف جنيها، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يتم قبولهم يسجل 2000 طالب.









وأضاف عميد الكلية خلال تصريح خاصة لصدى البلد، أن هناك شروطاً يجب أن تتوافر للالتحاق بالكلية أهمها ان يكون الطالب حاصلاً على تنسيق جامعة القاهرة .





وأوضح أن الطالب يجب عليه أن يجتاز 80% فيما أكثر فى مادة اللغة الانجليزية، بالاضافة الى التنسيق الداخلى لجامعة القاهرة الذى يعتبر من اهم الشروط التى تجعل الطالب يلتحق بقسم اللغة الانجليزية .







