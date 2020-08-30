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تعليم

تعرف على مصروفات «تجارة انجليزي» وشروط الالتحاق بها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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مريم عزت
اعلن الدكتور محمد حسن محمد عميد كلية تجارة جامعة القاهرة , عن استقرار مصروفات  كلية التجارة قسم اللغة الانجليزية التي تبلغ ١٨ ألف جنيها، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يتم قبولهم يسجل 2000 طالب.


وأضاف عميد الكلية خلال تصريح خاصة لصدى البلد، أن هناك شروطاً يجب أن تتوافر للالتحاق بالكلية أهمها ان يكون الطالب حاصلاً على تنسيق جامعة القاهرة .

وأوضح أن الطالب يجب عليه أن يجتاز 80% فيما أكثر فى مادة اللغة الانجليزية، بالاضافة الى التنسيق الداخلى لجامعة القاهرة الذى يعتبر من اهم الشروط التى تجعل الطالب يلتحق بقسم اللغة الانجليزية . 


وأكد أن مصاريف برنامج اكتوارى، والذى يعتبر من أهم الأقسام بكلية التجارة، 55 ألف جنيه ويتم قبول 300 طالب فقط ولا يزداد عن هذا.
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